هزاران نفر از مردم ونزوئلا در یک راهپیمایی گسترده با تجمع مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کاراکاس، خواستار پایان دادن به دروغها، توطئهها و تهدیدهای مداخلهجویانه آمریکا شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، مردم ونزوئلا روز دوشنبه ۶ اکتبر، در یک راهپیمایی بزرگ که از سوی "حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV)" سازماندهی شده بود، به سمت مقر سازمان ملل حرکت کردند تا پیام صلح و دفاع از حاکمیت ملی خود را به گوش جهانیان برسانند.
این تجمع که با شعار اصلی "ما جنگ نمیخواهیم، ما صلح میخواهیم" برگزار شد، در واکنش به افزایش فشارهای خارجی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ونزوئلا صورت گرفت.
در این تجمع، چندین مقام ارشد دولتی سخنرانی کردند و خواستههای مشخصی را از سازمان ملل مطرح نمودند:
1. پایان دادن به دروغها و تهمتها: ناهوم فرناندز، معاون بسیج حزب حاکم، اعلام کرد که مردم ونزوئلا "از این همه دروغ و تهمت خسته شدهاند" و مسیر مورد نظر آنها، "گفتگوی مبتنی بر حقیقت" است. او همچنین اپوزیسیون تندرو را متهم کرد که "به دنبال بمبگذاری برای توجیه یک تهاجم خارجی هستند."
2. احترام به حاکمیت ملی: پدرو اینفانته، نایب اول رئیس مجلس ملی، تأکید کرد که مردم ونزوئلا، فراتر از ایدئولوژیهای سیاسی، برای دفاع از "کل ونزوئلا و کرامت ملی" متحد هستند. او از سازمان ملل خواست تا با استناد به منشور خود، صلح و حاکمیت ونزوئلا را تضمین کرده و از اعمال زور علیه هر ملتی جلوگیری کند.
3. دفاع از صلح با تمام قوا: راندر پنیا، دبیر اجرایی اتحادیه آلبا، در سخنانی قاطعانه اعلام کرد که مردم ونزوئلا حاضرند "برای دفاع از صلح با جان خودشان" فداکاری کنند. او گفت: «در این مورد جای تردید نیست... یا از صلح دفاع میکنی یا نه، و مردم ونزوئلا آماده دفاع از صلح هستند.»
شهردار کاراکاس نیز در این تجمع هشدار داد که هرگونه مداخله خارجی، تمام مردم ونزوئلا را تحت تأثیر قرار خواهد داد، نه فقط حامیان دولت. او تصریح کرد: «اگر خدای ناکرده اتفاقی بیفتد، عواقب آن فقط برای چاویستها و انقلابیون نخواهد بود، بلکه علیه تمام سرزمین ماست.» وی همچنین بر لزوم "حفظ آرامش و حداکثر بسیج مردمی" برای دفاع از کشور تأکید کرد.
این راهپیمایی نشاندهنده اراده دولت و حامیان آن برای مقابله با فشارهای بینالمللی و نمایش اتحاد داخلی در برابر تهدیدهای خارجی است.