ارائه تسهیلات کم بهره برای توسعه صنایع روستایی استان یزد
در یکسال گذشته، قریب ۶۵۰ میلیارد ریال تسهیلات کمبهره برای توسعه صنایع روستایی استان یزد پردخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد به حمایتهای دولت از تولیدات محلی، صنایع دستی، گردشگری روستایی و مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: توانمند سازی جوامع روستایی از طریق پرداخت تسهیلات کم بهره از جمله این حمایت هاست که در طی یک سال گذشته تاکنون، قریب ۶۵۰ میلیارد ریال تسهیلات کمبهره در قالب تبصره ۱۸ و جز سه بند دو معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور ریاست جمهوری برای توسعه صنایع روستایی در استان پرداخت شده است.
میر بهبودی افزود: این تسهیلات در حوزههای کشاورزی، دامپروری، گردشگری و نیروگاههای خورشیدی خانگی تخصیص یافته است؛ بهگونهای که تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد پرداخت تسهیلات داشتیم که ۹۵ مورد آن برای احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی پنج کیلوواتی در روستاهای استان بوده است.
وی در ادامه به برنامههای متنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از ۱۵ تا ۲۳ مهر به مناسبت روز ملی روستا و عشایر پرداخت.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با تبریک این روز به روستاییان و عشایر خونگرم استان افزود: روز گذشته و با شرع برنامههای روز روستا در سطح ملی، برگزاری همایشها، آیینهای محلی و نمایش ظرفیتهای فرهنگی روستایی را داشتیم که استان یزد نیز در این برنامهها حضوری فعال و درخشان داشت.
وی با اشاره به مهمترین برنامههای استانی گفت: جشنواره ملی پسته خاتم روز پنجشنبه (۱۷ مهر) با حضور دکتر قربانی، معاون امور دهیاریهای کشور و نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشود. در حاشیه این رویداد، جشنواره بازیهای بومی و محلی و جشنواره عشایری نیز برپا خواهد شد.
میر بهبودی افزود: همزمان، جشنواره فرصتهای سرمایهگذاری روستایی در شهرستان بافق در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه با محور شناسایی ظرفیتهای اقتصادی روستاها برگزار میشود و سایر شهرستانها نیز متناسب با ظرفیتهای خود، برنامههایی مانند برداشت محصولات بومی، فروش صنایع دستی و بازیهای محلی را اجرا میکنند.
این مسئول با اشاره به توجه ویژه به مدیریت پسماندهای روستایی گفت: روز پنجشنبه نشستی تخصصی با حضور معاون امور دهیاریهای کشور برگزار میشود که در آن تفاهمنامهای میان جهاد دانشگاهی استان و دفتر امور روستایی استانداری به امضا خواهد رسید. هدف از این تفاهمنامه، تبدیل پسماندها به فرصتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهاست.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد ادامه داد: از قبل اعلام کردیم علاقهمندان و صاحبان ایده در زمینه مدیریت پسماند میتوانند طرحهای خود را ارائه کنند که در این نشست مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.
میر بهبودی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها، توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش نشاط اجتماعی در میان روستاییان و عشایر استان یزد است.