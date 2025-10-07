مجموعه «هانا» و فیلم‌های «پسر منو ندیدین» و «چه»، از شبکه‌های فراتر، دو و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل دوم مجموعه جاسوسی و درام «هانا» (محصول ۲۰۲۳)، به کارگردانی سارا آدینا اسمیت، نخستین‌بار با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این مجموعه که به کارگردانی سارا آدینا اسمیت ساخته شده، داستان دختری جوان را روایت می‌کند که در دل برنامه‌ای مخفیانه از سوی دولت، برای انجام مأموریت‌های ویژه آموزش دیده و حال در تلاش است تا هویت واقعی خود را بازیابد.

«هانا»، با ترکیبی از هیجان، معما و درام انسانی، توانسته نظر مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان جلب کند و از آثار مطرح در ژانر جاسوسی مدرن به شمار می‌آید.

این مجموعه هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۰۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود. همچنین بازپخش مجموعه «هانا»، در طول هفته در زمان‌های شنبه و یکشنبه ساعت ۱:۰۰ بامداد، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۵:۳۰ صبح و سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در نظر گرفته شده است.

فیلم سینمایی «پسر منو ندیدین»، در گونه خانوادگی محصول کانادا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه دو پخش شود.

این فیلم ماجرای زنی است که کودکش گم شده و همه به وی تهمت قتل فرزند را می‌زنند در حالی که او چیزی به یاد نمی‌آورد. اما پس از چندین سال که از زندان آزاد می‌شود به جست‌و‌جو پراخته و درنهایت فرزندش را نزد زنی می‌یابد و حاضر نیست کودک را بازگرداند. اما در نهایت تسلیم می‌شود.

دنیای مادرانگی دنیایی شگفت انگیز و بسیار محترم و گرامی است. مادران، پس از این که فرزندان خود را به دنیا می‌آورند، تا آن زمان که هنوز جانی در بدن دارند، همواره مهم‌ترین داشته خود را در زندگی، فرزندان خود می‌دانند و فرزندان شان بزرگ‌ترین دغدغه زندگی هایشان می‌شوند و همه دنیاهایشان را پر می‌کنند. بدین سان است که مهر مادری چیزی کمیاب و از پرقیمت‌ترین ارزش‌ها در جهان است. حال، وقتی مادری با این میزان از مهر و عطوفت به فرزند، در مظان اتهام قرار بگیرد که عامل اصلی نابودی و قتل کودک خویش است، تیره‌ترین و تباه‌ترین دنیا‌ها برایش ساخته می‌شود. او از سویی دلسوخته‌ترین فرد دنیا به دلیل فقدان فرزند دلبندش است و از سوی دیگر مظلوم‌ترین فرد دنیا، که در عین اینکه دلسوزترین و حامی‌ترین فرد زندگی برای فرزندش بوده، اکنون در مظان اتهام برای قتل هموست. در فیلم «پسر منو ندیدین»، مادری تمام تلاش خود را می‌کند که این سنگین‌ترین انگ جهان را از چهره معصوم خویش بزداید و بتواند بار دیگر، برای فرزندش، تمام عیار مادری کند.

شبکه نمایش به مناسبت سالروز درگذشت چه گوآرا، فیلم «چه» ساخته ریچارد فلیشر، را پنج شنبه ۱۷ مهر ساعت یک بامداد پخش می کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ارنستو چه گوارا در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۸ در شهر روساریو در آرژانتین در یک خانواده ثروتمند چشم به جهان گشود. مادرش فرزند یک زمیندار بزرگ و پدرش نیز از یک خانواده بزرگ بود. او فرزند ارشد یک خانواده چپگرای جمهوری خواه بود. به همین دلیل از زمان کودکی مجبور بود با سیاست بزرگ شود و بسیار خوب با آن آشنایی پیدا کند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان عمر شریف، جک پالانس، چه زاره دانووا، رابرت لوجا، وودی استرود، باربارا لونا و فرانک سیلورا را نام برد.

بازپخش این فیلم همان روز ساعت ۷ صبح خواهد بود.