برداشتِ گردو در خلخال از قطبهای تولیدِ این محصول در استان اردبیل مدتی است که آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سالانه بیش از ۴ هزار تن گردو در شهرستان خلخال برداشت میشود که ۶۵ درصد کل تولید این محصول در استان است.
بهترین و مرغوبترین گردوی شمالغرب کشور در جوار دامنه آقداغ در روستاهای سوسهاب و مرجین و در ارتفاعات خلخال به تالش در بخش شاهرود در بیش از ۴۰ روستا تولید میشود.
برداشت گردو در شهرستان خلخال از نیمه دوم شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه مییابد و حدود پنج هزار نفر در این مدت مشغول به کار میشوند.