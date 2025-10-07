مدیرکل پست استان یزد از اجرای طرح‌های نوین در حوزه هوشمندسازی فرآیند‌های پستی، هویت‌بخشی به محموله‌ها و استانداردسازی آدرس‌های پستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حمیدرضا آقاجانی به مناسبت روز جهانی پست، از اجرای طرح‌های نوین در حوزه هوشمندسازی فرآیند‌های پستی، هویت‌بخشی به محموله‌ها و استانداردسازی آدرس‌های پستی خبر داد و گفت: این طرح‌ها تحول چشمگیری در شبکه پستی استان یزد ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به تغییر ماهیت مرسولات از «پاکت» به «بسته و امانت» افزود: یکی از برنامه‌های مهم در این حوزه، تجهیز مراکز تجزیه استان‌ها به دستگاه‌های سورتینگ هوشمند است که با اجرای آن، مدت زمان سیر مرسولات حداقل یک روز کاهش می‌یابد. در گمرک پستی یزد نیز این فرآیند در حال آماده‌سازی است تا عملیات تفکیک و انتقال مرسولات با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل پست استان یزد به طرح نصب صندوق‌های هوشمند (لاکر پستی) اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها به‌ویژه برای خانواده‌هایی طراحی شده‌اند که در طول روز در منزل حضور ندارند. مرسولات این مشترکان در لاکر‌های هوشمند قرار می‌گیرد و آنان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با استفاده از کد اختصاصی پیامکی، بسته خود را تحویل بگیرند. به گفته وی، توسعه این طرح گامی مؤثر در دسترسی آسان و ۲۴ ساعته مردم به خدمات پستی است.

آقاجانی یکی از برنامه‌های ملی شرکت پست را هویت‌بخشی به محموله‌های پستی دانست و افزود: طرح شناسه یکتای پستی (Ship ID) با هدف شفاف‌سازی مسیر مرسولات و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از فرستنده و گیرنده در حال اجراست. برای هر مرسوله یک کد ۱۳ رقمی منحصر‌به‌فرد تولید می‌شود که در سامانه ملی ثبت و قابل رهگیری است. این طرح در فاز نخست برای تجارت الکترونیک عملیاتی شده است.

وی همچنین از پیشرفت مطلوب طرح ملی جی‌نف (G-NAF) در استان یزد خبر داد و گفت: این طرح با هدف استانداردسازی نشانی اماکن و ثبت دقیق موقعیت جغرافیایی آنها در حال اجراست. به گفته آقاجانی، هم‌اکنون ۸۳ درصد از اماکن استان یزد دارای کد و نشانی استاندارد هستند؛ در برخی شهر‌ها این رقم به بالای ۹۶ درصد رسیده و در مناطق روستایی حدود ۷۰ درصد است.

وی افزود: فاز ممیزی روستا‌های استان تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد و پس از آن، نصب فیزیکی پلاک‌ها و تابلو‌های معابر با همکاری شهرداری‌ها آغاز خواهد شد.

مدیرکل پست استان یزد در پایان تأکید کرد: پست یزد با اجرای طرح‌های هوشمند در حوزه‌های تجزیه، توزیع، هویت‌بخشی و آدرس‌گذاری، در مسیر ایجاد شبکه‌ای سریع، شفاف و پاسخ‌گو برای مردم حرکت می‌کند. وی همکاری دستگاه‌های شهری به‌ویژه شهرداری‌ها را در تحقق این اهداف ضروری دانست.