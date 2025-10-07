پخش زنده
یک انبار در مجتمع تجاری «الماس شرق» مشهد دچار آتشسوزی شد که تلاش آتشنشانان برای مهار آتش ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی آتشنشانی مشهد گفت:کانون آتش انبار ۲۰ متری واقع در پارکینگ این مجتمع تجاری بود و حجم دودگرفتگی زیاد است.
وحید باخدا افزود:عملیات مهار آتش و دودزدایی توسط ۳۰ آتشنشان ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد گفت: این آتش سوزی تاکنون خسارت جانی نداشته است.
باخدا افزود: علت وقوع آتشسوزی پس از انجام عملیات مهار آتش بررسی میشود.