رونمایی از خودروهای امدادی و اداری جمعیت هلالاحمر استان قزوین
مراسم رونمایی از ۱۰ دستگاه خودروی امدادی و اداری جدید جمعیت هلالاحمر استان قزوین به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در پایگاه امداد و نجات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، معاون عمرانی استاندار در این مراسم بر اهمیت موقعیت جغرافیایی ویژه استان و افزایش حساسیت مأموریتهای هلالاحمر در مدیریت بحران تأکید کرد.
حق لطفی افزود: این خودروها که به شهرستانهای مختلف اختصاص مییابند، مستقیماً موجب افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی خواهند شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ پروژه عمرانی در حوزه امداد و نجات در استان در دست اجراست که تا سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هم اعلام کرد که در یک سال گذشته، در مجموع ۱۱ دستگاه هایلوکس، ۶ آمبولانس، ۴ سواری و یک مینیبوس به ناوگان استان اضافه شده است.