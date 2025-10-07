مراسم رونمایی از ۱۰ دستگاه خودروی امدادی و اداری جدید جمعیت هلال‌احمر استان قزوین به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در پایگاه امداد و نجات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، معاون عمرانی استاندار در این مراسم بر اهمیت موقعیت جغرافیایی ویژه استان و افزایش حساسیت مأموریت‌های هلال‌احمر در مدیریت بحران تأکید کرد.

حق لطفی افزود: این خودرو‌ها که به شهرستان‌های مختلف اختصاص می‌یابند، مستقیماً موجب افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی خواهند شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ پروژه عمرانی در حوزه امداد و نجات در استان در دست اجراست که تا سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هم اعلام کرد که در یک سال گذشته، در مجموع ۱۱ دستگاه هایلوکس، ۶ آمبولانس، ۴ سواری و یک مینی‌بوس به ناوگان استان اضافه شده است.