مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مصرف سرانه خانوارهای تهرانی در نیمه نخست امسال از ماهانه ۱۶ هزار لیتر به ۱۴هزار و ۵۰۰ لیتر بطور متوسط کاهش یافته که همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب به ویژه بانوان به عنوان کلیدداران مدیریت مصرف آب در منازل، نقش مهمی را در این امر ایفا کرده است.
به گزاش خبرگزاری صدا وسیما محسن اردکانی در بازدید معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران ظرفیت و توان تصفیه و ذخیرهسازی، نوسازی و بهسازی شبکه آبرسانی، هوشمندسازی و مدیریت بهینه و بهبود مدیریت مصرف را محورهای چهارگانه طرحهای افزایش پایداری شبکه آبرسانی تهران و گذر از شرایط کمآبی در تابستان امسال برشمرد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامهای موثر در گذر از شرایط سخت کمآبی تهران در تابستان امسال، تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب سد طالقان به تهران بود که در نتیجه آن ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب این شهر اضافه شد.