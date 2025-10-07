پخش زنده
شهردار دزفول گفت: این شهر صدها همت فرصت سرمایه گذاری دارد و ۷ همت برای اجرای ۱۳ طرح از ابتدای سال گذشته تاکنون جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد عتاب اهوازی در دوره آموزشی فرصتها و چالشهای سرمایهگذری در شهرداریها که با حضور اعضای شوراها و شهرداران شهرهای خوزستان به میزبانی دزفول در تالار بهارستان این شهر برگزار شد، اظهار کرد: این سرمایه برای اجرای طرح گردشگری علی مالک (ریور)، کشتارگاه دام شهرداری، کافه کتای حافظ، مجموعه آبی دز، اتوبوس فروش غذا خیابانی، کافه رستوران برکه، طرح چند منظوره نیایش، مگاپروژه شهر تجاری قائم، کافه رستوران شهردخت، مجموعه فرهنگی گردشگری صدرا، کافه رستوران ساحلی، پل معلق تفریحگاه ساحلی علی کله و طرح تجاری عقیق هزینه شده یا میشود.
وی افزود: ۴ همت نیز در شرف جذب است و تا یک ماه آینده نهایی میشود.
شهردار دزفول گفت: موفقیت شهرداری دزفول در زمینه جذب سرمایه گذار نسبی است، زیرا با وجود جاذبههای گردشگری فراوان امکان صدها همت سرمایه گذاری در این شهرستان وجود دارد.
وی به دوگانگی موجود بین درآمدها و هزینههای موجود شهرداریها اشاره کرد و افزود: شهرداریها در ۲ سال اخیر با بدهیها و دیون زیادی مواجه شدند که باعث شده نتوانند به فعالیتهای عمرانی بپردازند.
عتاب اهوازی با بیان اینکه در سالهای اخیر پرداخت حقوق و دستمزد بار سنگینی بر دوش شهرداران ایجاد کرده است، اظهارکرد: سال ۱۴۰۱ نیز برخی آیتمهای درآمدی شهرداریها و اختیارات محدود شد این در حالی است که شهرداریها شخصیت مستقل حقوقی دارند و در واقع پیمانکار دولت در شهرها هستند.
وی ضمن انتقاد از محدودیتهای ایجاد شده در حوزه اختیارات شهرداریها تصریح کرد: ۷۰ درصد هزینههای شهرداریها در کشورهای توسعه یافته توسط دولت پرداخت میشود ولی ما اجازه دریافت مالیات مستقیم و محلی را نداریم فقط بخشی از مالیات با عنوان ارزش افزوده دریافت میشود که کفاف پرداخت حقوق را نیز نمیدهد.
شهردار دزفول راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را جذب سرمایه گذار دانست و گفت: با وجود قوانین دست و پاگیر و وضعیت نامشخص و تغییرات مدیریتی در شوراها و شهرداریها، جذب سرمایه گذار بسیار دشوار است با این وجود موفقیت نسبی در حوزه جذب سرمایه گذار در دزفول حاصل شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز گفت: دزفول قدمت و پیشینه بسیار بلندی در همه دورهها داشته است و از شیخ اعظم گرفته تا آثار برجسته تاریخی همه را در خود جای داده است؛ در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه اسراییل نیز شهدای شاخصی تقدیم کرده که مایه افتخار است.
محمدحسن پرآور با اشاره به گستردگی ظرفیتهای گردشگری شهرستان دزفول افزود: تا زمانی که امکان جذب گردشگر و زمینه حضور سرمایه گذار فراهم نشود، سرمایه گذاری معنی و مفهومی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دزفول با وجود ظرفیتهای فراوان مذهبی، شهری، فرهنگی، طبیعی و تاریخی آماده جذب گردشگران با علاقمندیهای مختلف است و سابقه جذب بالاترین میزان گردشگران در جنوب و غرب کشور را دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه شهرداری این شهر جزو شهرداریهای باقدمت کشور است، بیان کرد: جاذبههای گردشگری دزفول موجب ورود سرمایه گذار و زمینه ساز توسعه شهری خواهند شد.
وی افزود: اکنون که درآمد شهرداریها اندک است و برخی شهرداران برای پرداخت حقوق و هزینههای روزانه نیز مشکل دارند، شهردارانی موفق خواهند شد که بتوانند ارتباط خوبی با بخش خصوصی برقرار و از این طریق ملزومات جامعه شهری را تامین کنند.
پرآور اظهارکرد: طی چهار سال اخیر با درایت و تدابیر شهرداری و شورای شهر دزفول اقدامات خوبی در زمینه جذب سرمایه گذار انجام شده و طرحهایی مانند عقیق، قائم، طاووس و نیایش که حدود ۹ سال راکد مانده و دچار ضررو زیان شده بود، فعال شدند.
وی با بیان اینکه تا زمان تکمیل طرحها، سرمایه گذار جدید ورود نخواهد کرد، افزود: دزفول بهشت خیرین است و اغلب خدماتی که در حوزه درمان دزفول ارائه میشود با همت خیرین است.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول اظهارکرد: بیمارستان خیریه سرطانی امام حسن مجتبی (ع) به حدود ۱۲ هزار بیمار سراسر کشور خدمات رایگان ارائه میکند.
وی درخصوص شرایط کنونی کشور و فشار بالای استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی گفت: هرچقدر پیش میرویم فشار استکبار بیشتر میشود و تنها راه نجات و تاب آوری در مقابل این فشارها جذب سرمایه گذار است.
پرآور با بیان اینکه اطمینان سرمایه گذار از نتیجه بخش بودن تلاشها باعث تشویق وی برای ادامه همکاری میشود، بیان کرد: برخی سرمایه گذاران برای گرفتن یک مجوز به ۱۲ امضا نیاز دارند و طی کردن بروکراسی اداری چند ماه به طول میانجامد در حالی که بازگشت سریع سرمایه و زمان مهمترین نیاز سرمایه گذار است.
وی افزود: بروکراسی اداری باید تسهیل یابد تا سرمایه گذاران نیز برای سرمایه گذاریهای بیشتر تشویق شوند.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول به برخی فرصتسوزیها در حوزه سرمایه گذاری نیز اشاره و بیان کرد: برخی افراد فرصت طلب در دستگاهها و سازمانها قصد سنگ اندازی جلوی پای سرمایه گذار را دارند که باید کنار روند تا مسیر برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر هموار شود.