مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: با برودت هوای سرد، ۱۵۰ دستگاه بخاری در بین خانواده‌های تحت حمایت توزیع شد تا گرمابخش خانه‌های آنها در طول فصول پاییز و زمستان باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علیرضا حسین‌نژاد در آیین مرحله دوم رزمایش توزیع لوازم خانگی در بین مددجویان تحت حمایت، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای تامین نیاز‌های ضروری خانواده‌های نیازمند تحت حمایت به ویژه مناطق محروم استان اردبیل یکی از اهداف مهم این نهاد برای خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر است.

وی افزود: تامین نیاز‌های اساسی خانوار تحت حمایت کمیته امداد از طریق نیازسنجی‌های صورت گرفته توسط مددکاران و ثبت آن در سامانه هوشمند امداد (سُها) به انجام می‌رسد تا طبق اولویت‌بندی، مهم‌ترین مشکلات آنها برطرف شود.

حسین‌نژاد اعلام کرد: با توجه به برودت هوای سرد و به خصوص آب و هوای سردسیر استان اردبیل، ۱۵۰ دستگاه بخاری به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان تهیه و در بین مددجویان تحت حمایت توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در مرحله نخست این رزمایش نیز ۲۵۸ دستگاه لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بین خانوار تحت حمایت توزیع شده بود.

وی یادآور شد: با وجود توزیع این تعداد بخاری در بین مددجویان، همچنان خواستار همکاری شرکت‌های تولیدی، خیران و مراکزنیکوکاری در تامین لوازم گرمایشی برای خانواده‌های تحت حمایت هستیم.