به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عملیات اجرای کیلومتر اول جاده کاوند شهرستان اردل به روستای رحیم آباد بخش ناغان کیار با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال اجراست

همچنین اجرای پل عشایری قلعه درویش به منطقه عشایری کوران طاقکی، برای استفاده از بهره‌برداران مزارع شیلات، عشایر منطقه و زارعین حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستا‌های اطراف نیز در دست انجام است

از دیگر طرح‌های در دست اقدام، اجرای عملیات پل عشایری دعوتگه چهارموران دهستان دیناران اردل با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در حال اجراست.

با ساخت این پل سهولت تردد بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از بهره‌برداران این منطقه برقرار خواهد شد.