سال تحصیلی مدارس دارالعلم اسلامی آیت الله اعتمادی (ره) کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس حوزههای دارالعلم اعتمادی در آیین باز گشایی ۴ حوزه با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ طلبه در این حوزهها مشغول به فراگیری علم هستند، گفت: ۸۰ درصد طلاب غیربومی و از سراسر کشور هستند.
آمیر سید حسن اعتمادی گفت: باید از تمام ظرفیتهای معنوی، علمی و دینی حوزوی و مدارس علمیه منطقه کاشان در توسعه و پیشرفت این منطقه استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه این طلاب در سطح عالی و ۱۰ رشته تخصصی در ۴ حوزه مشغول به تحصیل هستند افزود: بیشتر اساتیدی که در این مدارس تدریس میکنند تربیت یافته و تحصیل کرده خود این مدارس هستند.
در منطقه کاشان نزدیک به ۲ هزار طلبه در ۱۸ مدرسه علمیه برادران و خواهران در شهرهای کاشان، آران و بیدگل، برزک، قمصر، نراق و نطنز، مشغول تحصیل هستند.