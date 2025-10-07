معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی گفت:۵۰ درصدی باروری و درمان ناباروی کشور در جهاد دانشگاهی پوشش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عباس ناصری در سفر به شهرکرد افزود: ۱۱ مرکز درمان ناباروری کشور ۵۰ درصد خدمات باروری و ناباروری را پوشش می‌دهد.

رئیس مرکز جهاددانشگاهی استان گفت: امروز مرکز باروری و ناباروری جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

سیروس رضای افزود: خدمات این مرکز در سطح دو ارائه می‌شود.

وی گفت: راه اندازی مرکز باروری و درمان ناباروری در کنار دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با نرخ باروری ۱.۷ درصد ضروری است.