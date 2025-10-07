سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان همزمان با سراسر کشور در بندرعباس درحال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: فیلم‌های این جشنواره تا فردا چهارشنبه ۱۶ مهر صبح در دو نوبت ساعت‌های ۸ و ۱۰ صبح در سینما ستاره جنوب بندرعباس نمایش داده می‌شود.

مصیب داوری افزود: سهم استان هرمزگان در این جشنواره اکران سه فیلم است.

وی گفت: تاکنون هزار کودک و نوجوان در جشنواره شرکت کرده‌اند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: به مناسبت هفته ملی کودک نیز گروه‌های نمایشی کودک و نوجوان در محل جشنواره برنامه‌های متنوعی اجرا می‌کنند.

داوری افزود: علاقه مندان می‌توانند بصورت حضوری و یا تماس با شماره ۰۹۱۷۹۰۴۸۵۰۲ بلیت تهیه کنند.