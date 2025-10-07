از نمایش تونل سفید تا برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

مجموعه‌ای از رویدادهای علمی و فرهنگی در استان قزوین شامل اجرای نمایش «تونل سفید» ، برپایی نمایشگاه‌های نقاشی در الوند و نمایشگاه عکس «روایت اشغال ایران در جنگ جهانی دوم» در قزوین، و عرضه محصولات خانگی بانوان در نمایشگاه اقتصاد مقاومتی،بسته علمی-فرهنگی این هفته را شکل داده‌اند.