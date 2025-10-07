از نمایش تونل سفید تا برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی
مجموعهای از رویدادهای علمی و فرهنگی در استان قزوین شامل اجرای نمایش «تونل سفید» ، برپایی نمایشگاههای نقاشی در الوند و نمایشگاه عکس «روایت اشغال ایران در جنگ جهانی دوم» در قزوین، و عرضه محصولات خانگی بانوان در نمایشگاه اقتصاد مقاومتی،بسته علمی-فرهنگی این هفته را شکل دادهاند.
، نمایش تونل سفید به نویسندگی و کارگردانی حسن حسامی تا ۲۱ مهر هرشب ساعت ۲۱ در تاتر شهر به روی صحنه میرود.
نمایشگاه نقاشی در الوند برپا شد.
در قزوین نمایشگاه عکس «روایت اشغال ایران در جنگ جهانی دوم» به همت انجمن شهروندان آگاه میهن در نگار خانه مهر حوزه هنری قزوین بر پا شد.
بانوان محصولات خانگی خود را در نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در میدان میرعماد قزوین عرضه کردند.