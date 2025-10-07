آقای مجتبی کریمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: با سابقه ۴۷ ساله در حوزه بسته‌بندی ثانویه در انتهای خطوط تولید محصولات مختلف از پاستیل تا بطری‌های پت و گالن‌های ۲۰ لیتری فعالیت داریم و تمام مراحل نهایی مانند قرار دادن محصول داخل کارتن توسط ماشین آلات تولیدی داخلی انجام می‌شود.



وی اضافه کرد: میزان تولید بنا به نوع محصول متفاوت است؛ در خطوط پت تا ۲۰ هزار بطری در ساعت بسته‌بندی و داخل کارتن قرار داده می‌شود، در خطوط پاستیل تا ۳۶ هزار بسته در ساعت با چیدمان‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود و در خطوط شیر خشک نیز حدود ۱۵۰ قوطی در دقیقه داخل کارتن قرار می‌گیرد.



عضو انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران با اشاره به تنوع زیاد محصولات گفت: به علت ماهیت دانش‌بنیان مجموعه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری با دانشگاه‌های شریف و تهران، هیچ محدودیتی در زمینه طراحی و تولید دستگاه‌های بسته‌بندی وجود ندارد و هر محصولی در هر شرایطی قابلیت بسته‌بندی دارد.



کریمی همچنین درباره تأمین مواد اولیه افزود: میزان داخلی‌سازی دستگاه‌ها به نوع سفارش مشتری بستگی دارد؛ برخی از مشتریان الزام به استفاده از ویژندهای ( برند‌های) خاص دارند. به همین علت در برخی خطوط تا ۷۰ درصد دستگاه‌ها داخلی و ۳۰ درصد نیازمند قطعات خارجی هستند، اما در برخی دیگر این نسبت برعکس است و حدود ۷۰ درصد قطعات خارجی به کار می‌رود، و علت آن الزام فنی یا محدودیت در تأمین قطعات در داخل کشور است.



به گفته آقای کریمی تاکنون صادرات به دو کشور انجام شده است، اما ظرفیت بازار داخلی تقریباً پر است و با وجود تقاضای بالا، برخی خطوط تولیدی در کشور به دلیل بهره‌وری پایین، آسیب‌پذیر هستند. با راه‌اندازی مجموعه جدید در قرچک که با حمایت معاونت علمی در حال احداث است، ظرف شش ماه تا یک سال آینده ظرفیت تولید مجموعه تا پنج برابر افزایش خواهد یافت و این موضوع امکان توسعه صادرات را نیز فراهم می‌کند.



مدیرعامل این مجموعه درباره وضعیت ماشین‌آلات بسته‌بندی در کشور گفت: بخش فعالیت ما در مرحله پس از چاپ است و دستگاه‌ها از نظر عملکرد قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته در طول سال را دارند، به‌طوری‌که در بسیاری از واحد‌های تولیدی بیش از ۳۴۰ روز در سال در سه شیفت فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مشتریان از صنایع بزرگ غذایی و شیمیایی هستند، افزود: در برنامه داریم برای واحد‌های کوچک‌تر نیز دستگاه‌هایی با ظرفیت پایین‌تر طراحی کنیم تا بتوانند از خدمات بهره‌مند شوند.

این تولید کننده ماشین آلات در حوزه بسته‌بندی ثانویه، مزیت رقابتی مجموعه را در دانش‌بنیان بودن و طراحی اختصاصی هر دستگاه بر اساس نیاز مشتری دانست و افزود: ما پیش از عقد قرارداد، فرم ارزیابی برای هر مجموعه ارسال می‌کنیم تا بر اساس شرایط اقلیمی، نوع محصول، بسته‌بندی مورد نظر و توان فنی تیم تولید، دستگاه متناسب طراحی و ساخته شود تا راندمان کاری به حداکثر برسد.