به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، ابوذر کوثری دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی صبح امروز –سه‌شنبه- با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه این کمیسیون، گفت: با درخواست تأسیس جمعیت تدبیرگران فردای ایران اسلامی در گستره استانی موافقت شد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: همچنین گزارش برگزاری مجمع عمومی حزب آزادی ایران در این جلسه مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه این جلسه نیز، با درخواست تمدید زمان برگزاری مجمع عمومی تأسیس حزب نوآوران استان تهران موافقت شد.

وی در ادامه اضافه کرد: با تأسیس ۱۱ شعبه استانی احزاب ملی به شرح ذیل موافقت شد:

۱. حزب مردمسالاری استان البرز

۲. جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی استان البرز

۳. حزب همدلی مردم تحول‌خواه استان تهران

۴. جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی استان زنجان

۵. جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان زنجان

۶. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی استان گلستان

۷. حزب اعتماد ملی استان خراسان شمالی

۸. حزب مردمسالاری استان خراسان شمالی

۹. حزب نگاه نو استان خراسان شمالی

۱۰. جامعه اسلامی ورزشکاران استان قزوین

۱۱. جامعه اسلامی کارگران استان مرکزی

کوثری تأکید کرد: رویکرد وزارت کشور ایجاد بستر لازم برای فعالیت احزاب و تقویت نقش آنان در حکمرانی مبتنی بر وفاق ملی است که در شرایط کنونی می‌تواند نقش‌آفرینی بسیار مناسبی در همبستگی ملی داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با تأسیس یک حزب در گستره استانی و درخواست فعالیت ۱۸ شعبه استانی احزاب، موافقت شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی در پایان با اشاره به لزوم بازنگری در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ و اهمیت نقش احزاب و گروه‌های سیاسی، از کلیه فعالان سیاسی و دبیران احزاب و سایر صاحبنظران این عرصه درخواست کرد نقطه‌نظرات خود را در این خصوص به دبیرخانه کمیسیون مستقر در دفتر سیاسی وزارت کشور اعلام کنند.