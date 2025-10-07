کرم چهارلنگ افزود: این بیماری در فصول سرد سال شیوع بیشتری دارد و از آنجایی که ویروس از طریق تماس با حیوانات آلوده، ابزار‌های دامداری و حتی قطرات معلق در هوا انتقال پیدا می‌کند، مهار آن نیازمند مراقبت‌های جدی و واکسیناسیون دام‌ها است.

وی اظهارکرد: در سال جاری تعدادی کانون بیماری در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران، کهگیلویه و باشت گزارش شد که در کمترین زمان ممکن اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای لازم در این منطق اعمال شد.

مدیرکل دامپزشکی استان اضافه کرد: در مرحله تابستانه طرح واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب برفکی، تعداد ۱۰ اکیپ بخش دولتی و ۹ اکیپ بخش خصوصی در ۹ شهرستان استان کار ایمن سازی دام‌ها را بر علیه بیماری انجام دادند.

چهارلنگ اضافه کرد: برای پیشگیری از بیماری تب برفکی به مردم و دامداران عزیز توصیه می‌شود علاوه بر همکاری با اکیپ‌های واکسیناسیون دامپزشکی، با فعال کردن حوضچه‌های ضد عفونی واحد دامداری، ضدعفونی جایگاه دام و وسایل نقلیه قبل از ورود و خروج به دامداری و دریافت مجوز بهداشتی–قرنطینه‌ای حمل دام‌ها قبل از هرگونه جابجایی علیه این بیماری مقابله کنند.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده هر گونه علائم مشکوک به بیماری از مشورت با افراد متفرقه خودداری کرده و در اسرع وقت به نزدیک‌ترین پست یا شبکه دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.