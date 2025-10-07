کهگیلویه و بویراحمد؛
واکسیناسیون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ راس دام علیه تب برفکی
در مرحله اول طرح ملی ایمن سازی یک میلیون و ۶۳۵ هزار راس دام سبک و ۲۵ هزار و ۳۰۷ راس دام سنگین به صورت رایگان علیه بیماری تب برفکی ایمن سازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی و بسیار واگیردار است که در میان حیوانات زوج سم مانند گاو، گوسفند و بز نسبت به سایر حیوانت شیوع بسیار بیشتری دارد و به نام «بیماری دهان و پا» نیز شناخته میشود.کرم چهارلنگ افزود: این بیماری در فصول سرد سال شیوع بیشتری دارد و از آنجایی که ویروس از طریق تماس با حیوانات آلوده، ابزارهای دامداری و حتی قطرات معلق در هوا انتقال پیدا میکند، مهار آن نیازمند مراقبتهای جدی و واکسیناسیون دامها است.
وی اظهارکرد: در سال جاری تعدادی کانون بیماری در شهرستانهای بویراحمد، گچساران، کهگیلویه و باشت گزارش شد که در کمترین زمان ممکن اقدامات بهداشتی و قرنطینهای لازم در این منطق اعمال شد.
مدیرکل دامپزشکی استان اضافه کرد: در مرحله تابستانه طرح واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی، تعداد ۱۰ اکیپ بخش دولتی و ۹ اکیپ بخش خصوصی در ۹ شهرستان استان کار ایمن سازی دامها را بر علیه بیماری انجام دادند.
چهارلنگ اضافه کرد: برای پیشگیری از بیماری تب برفکی به مردم و دامداران عزیز توصیه میشود علاوه بر همکاری با اکیپهای واکسیناسیون دامپزشکی، با فعال کردن حوضچههای ضد عفونی واحد دامداری، ضدعفونی جایگاه دام و وسایل نقلیه قبل از ورود و خروج به دامداری و دریافت مجوز بهداشتی–قرنطینهای حمل دامها قبل از هرگونه جابجایی علیه این بیماری مقابله کنند.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده هر گونه علائم مشکوک به بیماری از مشورت با افراد متفرقه خودداری کرده و در اسرع وقت به نزدیکترین پست یا شبکه دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.