ثبت نام در کاروان‌های عمره مفرده برای اعزام در ماه‌های آبان و آذر، از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبت نام در کاروان‌های عمره مفرده برای تشرف در آبان و آذر ۱۴۰۴ از امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه آغاز شد.

اکبر رضایی درباره ادامه اعزام‌های عمره مفرده در ماه‌های پیش رو گفت: در ادامه عملیات اجرایی عمره مفرده و تشرف هموطنان به این سفر معنوی، نیاز سنجی و ایجاد ظرفیت جدید انجام گرفته و ثبت نام در کاروان‌های آبان و آذر ماه از امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه در سراسر کشور آغاز شد.

وی افزود: متقاضیان می‌بایست به سامانه پنجره واحد سازمان به آدرس my.haj.ir مراجعه کنند و کاروان‌های مدنظر را برای اعزام در ماه‌های آبان و آذر ماه انتخاب نمایند.

گفتنی است، در این مرحله از اعزام‌ها حداقل ۶۰ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف می‌شوند.

اعزام ۲۵۰۰ زائر مازندرانی به حج عمره

مدیر حج و زیارت مازندران گفت: قرار است امسال ۲۵۰۰ زائر عمره مازندرانی با ۱۹ کاروان راهی سرزمین وحی شوند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، روز جمعه ۴ مهرماه فرودگاه شهدای ساری را به مقصد جده ترک کرد افزود: قرار است هر ۵ روز یک پرواز شامل یک کاروان ۲۵۰ نفره از ساری راهی سرزمین وحی شود.