کسب رتبه نخست انتقال خون لرستان در ارزیابی ملی
مدیرکل انتقال خون لرستان از موفقیت درخشان این اداره کل در ارزیابی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این دستاورد نتیجه همدلی، تخصص و تعهد کارکنان مجموعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به کسب رتبه نخست انتقال خون لرستان در ارزیابی ملی گفت: در نیمه نخست امسال ۳۹ هزار و ۹۹۳ لرستانی به پایگاههای انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد ۳۴ هزار و ۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند که نسبت به ۳۳ هزار و ۳۶۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
علی سوری افزود: از مجموع اهداکنندگان خون امسال ۱۸ هزار و ۸۴۱ نفر اهداکننده مستمر و هشت هزار و ۷۴۶ نفر باسابقه بودند و ۶ هزار و ۴۷۲ نفر نیز برای نخستین بار خون اهدا کردهاند.
مدیرکل انتقال خون لرستان با قدردانی از مشارکت مردم استان در اهدای خون تاکید کرد: افزایش تعداد اهداکنندگان علاوه بر تامین نیاز مراکز درمانی، بیانگر ارتقای فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی بین مردم لرستان است.
سوری افزود: در این مدت ۲ هزار و ۹۲۳ بانوی لرستانی نیز موفق به اهدای خون شدند که نشاندهنده افزایش مشارکت زنان استان در این اقدام انساندوستانه است.
وی با اشاره به نیاز همیشگی بیماران به خون ادامه داد: با توجه به پیش رو بودن فصل سرما و احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان از مردم لرستان دعوت میشود همچون گذشته با حضور در پایگاههای انتقال خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند و با اهدای خون خود در نجات جان انسانها سهیم شوند.
وی همچنین از کسب رتبه نخست انتقال خون لرستان در ارزیابی ملی عملکرد ادارات کل انتقال خون کشور خبر داد و گفت: این اداره کل در ارزیابی سراسری انجامشده توسط دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان انتقال خون ایران موفق به کسب امتیاز کامل در حوزههای مختلف اعم از فنی و اداری و به عنوان استان برتر کشور در ۶ ماهه نخست امسال معرفی شد.