هشتمین رویداد «بقچه کتاب» در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هشتمین دوره رویداد «بقچه کتاب» با هدف ترویج کتابخوانی و مطالعه در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد برگزار شد.
وطنیه مدیر آموزشگاه و دبیر برگزاری این برنامه، گفت: این رویداد برای هشتمین سال متوالی در دبیرستان برگزار شده و به دانشآموزان فرصت میدهد تا با اشتراکگذاری کتابهای استفادهشده خود، تجربهای فرهنگی و آموزشی را به همسالانشان منتقل کنند.
وی افزود: در این برنامه، کتابهایی که قبلاً توسط دانشآموزان استفاده شده و دیگر نیازی به آنها ندارند، با تخفیف ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی به دانشآموزان سالهای پایینتر واگذار میشوند. وطنیه این اقدام را حرکتی پسندیده و فرهنگی برای ترویج مطالعه در میان دانشآموزان دانست.