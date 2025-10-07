به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست فرمانداری اردستان در آیین گرامیداشت روز ملی روستا در روستای بقم با بیان اینکه شهرستان ۱۲ هزار کیلومتر مربع وسعت و بیش از ۲۰۰ روستا و ۶۴ دهیاری دارد، گفت: این شهرستان در زمینه جوجه‌ریزی مرغ گوشتی از برند‌های کشور و از رتبه نخست استان برخوردار است که این ظرفیت تولید بیشتر در روستا‌ها است.

محسن حیدری افزود: شهرستان از نظر تولید معدنی، فلزی و غیرفلزی در جایگاه مناسبی قرار دارد.

وی، هدف از برگزاری آیین روز ملی روستا در کاروانسرای بقم را جذب سرمایه‌گذار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست و از مدیران میراث فرهنگی خواست این کاروانسرا به عنوان یک مکان گردشگری محسوب شود.

در این آیین از دهیاران و شورا‌های اسلامی بخش مرکزی تجلیل و تولیدات روستایی نیز در معرض دید و فروش گذاشته شد.