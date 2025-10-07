به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گفت: راه اندازی مجموعه کافنا پارسال از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ و امروز به طور رسمی افتتاح شد. در این مجموعه، کارگاه‌ها و کلاس‌های متنوعی در زمینه‌های زیست جانوری، زیست گیاهی، فیزیک، نجوم، ریاضی، زمین‌شناسی و سایر علوم برگزار خواهد شد.

محمدعلی خلاقی افزود: یکی از رسالت‌های ما در کافنا این است که آموزش علوم در بستری شاد و همراه با سرگرمی ارائه شود تا کودکان و نوجوانان در کنار یادگیری، لذت ببرند و از طریق بازی، مفاهیم علمی را عمیق‌تر درک کنند.

وی گفت: بخشی از فعالیت‌های این مجموعه مرتبط با محتوای کتاب‌های درسی در دوره دبستان و متوسطه اول است و بخش دیگر شامل آزمایش‌ها و فعالیت‌های جذاب در زمینه‌های فیزیک، شیمی و سایر علوم می‌شود.