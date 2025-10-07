به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با ورود سامانه جنوبی به آسمان گیلان، وزش باد گرم در مناطق مختلف استان، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، از فردا آغاز شده و تا جمعه ادامه دارد.

وی از افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی تا جمعه مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بیشترین دما در استان در شبانه روز گذشته، از منطقه ازبرم شهرستان سیاهکل ۲۸ درجه سلسیوس و کمترین دما از دیلمان ۸ درجه سلسیوس گزارش شد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.