به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سطح مرکبات استان را ۱۱هزارو ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان ۵ هزارو ۹۰۰ هکتار باغ لیمو ترش است.

شهرام عسکری با بیان اینکه حدود ۴ هزارو ۱۰۰ هکتار از باغات لیمو ترش استان بارور است، افزود: پیش بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۱۰ تن لیمو ترش برداشت شود.

عسکری افزود: عمده باغ‌های لیمو ترش کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان‌های گچساران، باشت، کهگیلویه و چرام است.

لیلا عطارزاده مدیر جهاد کشاورزی گچساران نیز گفت: به دلیل شرایط آب و هوایی لیمو ترش گچساران دارای آب فراوان پوستی نازک ترش و خوش طعم است.