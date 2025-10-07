محصول لیمو ترش در سطح ۵ هزارو ۹۰۰ هکتار از باغهای مناطق گرمسیری استان در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سطح مرکبات استان را ۱۱هزارو ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان ۵ هزارو ۹۰۰ هکتار باغ لیمو ترش است. شهرام عسکری با بیان اینکه حدود ۴ هزارو ۱۰۰ هکتار از باغات لیمو ترش استان بارور است، افزود: پیش بینی میشود از هر هکتار حدود ۱۰ تن لیمو ترش برداشت شود. عسکری افزود: عمده باغهای لیمو ترش کهگیلویه و بویراحمد در شهرستانهای گچساران، باشت، کهگیلویه و چرام است. لیلا عطارزاده مدیر جهاد کشاورزی گچساران نیز گفت: به دلیل شرایط آب و هوایی لیمو ترش گچساران دارای آب فراوان پوستی نازک ترش و خوش طعم است.