به مناسبت روز ملی روستا و عشایر؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، در آئین افتتاح این طرح که با حضور استاندار خراسان جنوبی و مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر برگزار شد ۲۵ خانواده ساکن در این روستا را از نعمت برق بهره‌مند شدند.

دادگر در این آیین گفت: مشترکین برق روستایی استان ۱۷۶ هزار و ۹۰ نفر هستند و ۹۹.۹ درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی از نعمت برق بهره‌مند هستند.

وی افزود: امسال ۲۳۳ میلیارد تومان برای برق رسانی و بهسازی پایه‌های برق فرسوده، روشنایی معابر و ... به روستا‌های استان در نظر گرفته شده است.

همچنین امروز ۹۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر تحویل داده شد.