به مناسبت روز ملی روستا و عشایر؛
افتتاح طرح برق رسانی به روستای تنگل شکراب در بیرجند
طرح برق رسانی به روستای تنگل شکراب در بیرجند با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، در آئین افتتاح این طرح که با حضور استاندار خراسان جنوبی و مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر برگزار شد ۲۵ خانواده ساکن در این روستا را از نعمت برق بهرهمند شدند.
دادگر در این آیین گفت: مشترکین برق روستایی استان ۱۷۶ هزار و ۹۰ نفر هستند و ۹۹.۹ درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی از نعمت برق بهرهمند هستند.
وی افزود: امسال ۲۳۳ میلیارد تومان برای برق رسانی و بهسازی پایههای برق فرسوده، روشنایی معابر و ... به روستاهای استان در نظر گرفته شده است.
همچنین امروز ۹۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر تحویل داده شد.