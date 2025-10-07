بخش معارفی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور، با شعار «دکتر طهرانچی؛ شهید قرآن و علم»، امروز ۱۵ مهر ، به صورت هماهنگ و سراسری، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، با برگزاری رقابت‌های بخش معارفی، سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور، امروز و به طور همزمان در حوزه‌های امتحانی ۳۱ استان، این رویداد قرآنی به طور رسمی آغاز شد.

دبیرخانه ستاد اجرایی این دوره از جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور، مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، با انتخاب عنوان «دکتر طهرانچی، شهید راه قرآن و علم»، یاد و خاطره رئیس فقید این دانشگاه که از جمله شهدای هسته‌ای جنگ تحمیلی دوازده روزه بود، گرامی داشته است.

بخش اصلی و آوایی این دوره از جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور، ۱۵ تا ۱۸ آبان و در آستانه هفته بزرگداشت قرآن و دانشگاه، به میزبانی دانشگاه آزاد واحد اصفهان برگزار می‌شود.

سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور در بخش‌های آوایی، معارفی، پژوهشی و فناوری، هنری و ادبی و نوآفرینی قرآنی برگزار می‌شود.