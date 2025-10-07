پخش زنده
فرایند بارگذاری سهمیه سوخت کشاورزان خوزستان برای انجام کشت پاییزه در سامانه سَدَف آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در راستای هماهنگیهای صورت گرفته با دستگاههای ذیربط و با هدف تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز برای ادوات و ماشینآلات کشاورزی، سهمیه سوخت بهرهبرداران در سامانه سدف از امروز بارگذاری خواهد شد.
سید عبدالرضا سید احمدی افزود: کشاورزان میتوانند با مراجعه به سامانه یادشده و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، نسبت به دریافت و پیگیری سهمیه سوخت خود اقدام کنند تا فرآیند آمادهسازی اراضی، شخم و کشت محصولات پاییزه بدون وقفه انجام شود.
او اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادهها و سوخت برای بخش کشاورزی گفت: یکی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، پشتیبانی کامل از تولیدکنندگان در فصل کشت پاییزه است تا برنامهریزیها برای افزایش بهرهوری و تولید محصولات استراتژیک استان با کمترین مشکل اجرا شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: هماهنگی لازم با مدیریتهای شهرستانی و ادارات مرتبط نیز انجام شده تا کشاورزان در روند دریافت سهمیه سوخت خود با سهولت بیشتری اقدام کنند.