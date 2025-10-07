پخش زنده
نمایشگاه آثار هنری و توانمندیهای سالمندان با عنوان «گنجینههای شهر» در هفته ملی سلامت سالمندان در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.
دکتر فرحزادی قائممقام دانشگاه علوم پزشکی یزد در امور سلامت، هدف از برپایی این نمایشگاه را تقویت ارتباط بین نسلها و حفظ توانمندی سالمندان عنوان کرد.
وی توضیح داد: این برنامه فرصتی برای دانشجویان فراهم میکند تا با توانمندیها و آثار سالمندان آشنا شوند و ارتباطی مستقیم بین نسل جوان و سالمندان شکل گیرد.
دکتر فرحزادی افزود: مطالعات علمی نشان داده که سالمندانی که توانمندیهای خود را که در دوران جوانی و میانسالی حفظ کنند، آسیب کمتری از روند سالمندی میبینند و زندگی با کیفیت بالاتر و وضعیت جسمی و روانی بهتری خواهند داشت.