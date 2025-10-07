به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در جلسه هماهنگی و جمع بندی برنامه‌های اقتصادی سفر ریاست جمهوری به استان با بیان اینکه یکی از شاخص‌های سنجش اقتصادی، سرمایه گذاری است گفت: رشد و توسعه اقتصادی در گرو تقویت سرمایه گذاری است تا تولید اشتغال و رونق شکل بگیرد.



مجتبی بوربور افزود: سند آمایش خراسان جنوبی اولویت دولت است و با یک برنامه عملیاتی برای دستگاه‌ها کار را به نحو شایسته پیش می‌بریم.

وی گفت: اشتغال به عنوان شاهراه اصلی برون رفت از آسیب‌های اجتماعی است که به آن با راه اندازی چرخه تولید ملی، کشاورزی و صنعت توجه می‌کنیم.