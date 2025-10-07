وزیر نفت گفت: بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) محدودیت تازه‌ای بیش از گذشته به همراه نخواهد داشت و در صورت ایجاد حواشی، تدابیر لازم برای مدیریت آن پیش‌بینی شده است.

«محسن پاک‌نژاد» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شرایط فروش نفت‌خام گفت: به رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها، نصاب‌های جدیدی در صادرات و تولید نفت‌خام ثبت شده است.

به گفته وی، تولید نفت‌خام کشور بیش از ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

وزیر نفت درباره نگرانی‌ها پیرامون «اسنپ‌بک» افزود: در سال‌های گذشته، به‌ویژه از خرداد سال قبل و پس از اجرای قانون «شیپ‌اکت»، کشور با محدودیت‌های سنگینی مواجه بود، اما با اتخاذ تدابیر لازم، این محدودیت‌ها مدیریت و تحریم‌ها دور زده شد.

پاک‌نژاد بیان کرد: بازگشت تحریم‌ها محدودیت جدیدی فراتر از گذشته ایجاد نخواهد کرد و در صورت بروز حواشی، برنامه‌های لازم برای مدیریت آن در نظر گرفته شده است، بنابراین در این حوزه مردم نگرانی نداشته باشند.

توقف واردات گازوئیل پس از یک‌سال

وی با بیان اینکه واردات گازوئیل طی یک‌سال گذشته متوقف شده است، تصریح کرد: افزایش تولید داخلی و مدیریت مصرف سبب شد روزانه حدود پنج میلیون لیتر از مصرف نفت‌گاز کاسته شود که بخشی از آن ناشی از کاهش قاچاق و بخشی دیگر نتیجه افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها بوده است.

وزیر نفت تأکید کرد: یکی از اهداف دیرینه صنعت نفت یعنی حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید ارزش افزوده محقق شده است.

افزایش مصرف بنزین و ضرورت همراهی مردم

پاک‌نژاد گفت: مصرف بنزین افزایش چشمگیری داشته و تأمین آن همچنان در دستور کار است، اما مدیریت تقاضا و صرفه‌جویی مردم برای جلوگیری از فشار بیشتر ضروری است.

وی با اشاره به مصرف بنزین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی تصریح کرد: در روز نخست این جنگ، مصرف بنزین به مرز ۲۰۰ میلیون لیتر رسید، اما با اعتماد و همراهی مردم، مصرف به سرعت مدیریت شد.

روزانه ۴۷ میلیون مترمکعب گاز فلر می‌سوزد

پاک‌نژاد همچنین درباره جمع‌آوری گاز‌های همراه (فلرینگ) اظهار کرد: روزانه حدود ۴۷ میلیون مترمکعب گاز در مشعل‌ها می‌سوزد که به معنای از بین رفتن منابع کشور است.

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند زمان‌بندی طرح‌های جمع‌آوری گاز کوتاه‌تر شود و همه امکانات برای تسریع این فرآیند به‌کار گرفته شود.

به گفته وزیر نفت، بخشی از سوزاندن گاز در پالایشگاه‌ها به دلایل فنی و ایمنی اجتناب‌ناپذیر است، اما برنامه‌هایی برای کاهش این میزان تدوین شده است.

پاک‌نژاد افزود: برای جلوگیری از هدررفت تا پیش از بهره‌برداری از تأسیسات اصلی، گاز‌های همراه با قیمت پایه صفر عرضه شده تا بخش خصوصی برای جمع‌آوری آنها وارد میدان شود.