به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد دانشگاهی استان گفت: مرحله دوم ساختمان جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۹۲ آغاز شد که به دلیل نبود اعتبار، چند سال وقفه افتاد و مجدداً اواخر سال ۱۴۰۰ فعالیت عمرانی آن از سر گرفته شد.

رضائی گفت: این ساختمان با زیربنای هزار و ۵۵۰ متر مربع، در چهار طبقه ساخته شده که از اعتبارات داخلی و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبارات مسئولیت اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تامین شده است.

رضایی بیان کرد: فضای این ساختمان به منظور فعالیت مراکز خدمات تخصصی پژوهشی، فعالیت‌های آموزش و کارآفرینی، حوزه فرهنگی و خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا، مرکز نوآوری و شتابدهی، اداری و مالی و همچنین فعالیت در حوزه پزشکی از جمله راه‌اندازی مرکز تخصصی ناباروری با حمایت مسئولین و خیرین سلامت در نظر گرفته شده است.