به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سید محمد ابراهیم زاده موسوی گفت: این دهکده فناوری با همکاری بخش خصوصی و با استفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز کرده است و در موضوع مدیریت بانک آب و میزان ورودی و خروجی آب در بخش کشاورزی تحقیقات وسیعی صورت گرفته که با اجرای آن در مدیریت آب مصرفی در بخش کشاورزی انقلابی عظیم صورت خواهد گرفت

وی با انتقاد از نبود الگوی صحیح کشت در کشور و کشت‌های پر مصرف و بی دلیل در استان‌های مختلف کشور افزود: بر اساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نقشه جامع الگوی صحیح کشت در مناطق مختلف و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه در دست تهیه است تا از مشکلات موجود در بخش کشاورزی کاسته شود

وی با اشاره به اینکه به سمت تولید یک به یک در کشور هستیم، افزود: در ایده آل کشاورزی باید به ازای هر لیتر آب، یک کیلوگرم محصول کشاورزی تولید شود که در حال حاضر این میزان به طور متوسط در کشور هر ۱۰ لیتر آب یک کیلوگرم محصول کشاورزی است که توانسته‌ایم این میزان را به ۸ لیتر آب به یک کیلوگرم محصول کاهش دهیم

وی افزود: مدیریت محصول تولیدی، مدیریت مصرف آب، اجرای طرح‌های نوین برای کاهش ضایعات کشاورزی، استفاده از پسماند‌های کشاورزی و باز آفرینی پسماند در تولید از مهمترین عوامل موثر در افزایش کیفیت کشاورزی در کشور است که این موضوعات با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در دهکده کشاورزی دانشگاه تهران در دست اجراست.