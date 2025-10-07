ساختمان جدید دهیاری روستای بقم، مرکز دهستان علیا از توابع شهرستان اردستان افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار مرکزی اردستان گفت: این ساختمان با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به مردم این منطقه افتتاح شده است.

محمد تقی کیانی افزود: از ابتدای امسال پویش هر هفته افتتاح یک طرح عمرانی در روستا‌های بخش مرکزی با هدف ایجاد رقابت سالم بین دهیاران و توسعه خدمات در روستا‌ها آغاز شده است.

وی گفت: در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ طرح عمرانی خدماتی با بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه در روستا‌های شهرستان اردستان به بهره برداری رسیده است.