تا ده روز آینده سامانه بارشی موثری در استان مرکزی نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام ادارهکل هواشناسی استان مرکزی، تحلیل و بررسی آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی حاکی از استقرار جوی پایدار تا پایان هفته است که به موجب آن آسمانی صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
در مناطق مستعد غبار محلی از بعداز ظهر باعث کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
طی چهار روز آینده نوسان محسوس دما نخواهیم داشت.
با توجه به خروجی فعلی مدلها تا ده روز آینده سامانه بارشی موثری در استان پیشبینی نمیشود.