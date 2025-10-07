پخش زنده
نفرات برتر روز دوم رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری در ماده استقامت جاده، در مازندران معرفی شدند.
نفرات برتر لیگ برتر دوچرخه سواری جاده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روز دوم مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری در ماده استقامت جاده، به مسافت ۱۳۲ کیلومتر در بخش آقایان – بزرگسالان و لیگ جوانان، دیروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان مازندران در مسیر سرخ رود، محمودآباد و فریدونکنار برگزار شد.
در روز دوم رقابتهای لیگ برتر جاده آقایان – بزرگسالان و لیگ جوانان، آرش میرباقری ضمن ایستادن بر سکوی قهرمانی در ماده استقامت جاده، به عنوان ارزشمندترین رکابزن مرحله اول لیگ شناخته شد و پیراهن طلایی را بر تن کرد.
اسامی نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است.
رده بزرگسالان:
آرش میرباقری – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین فهیم – تیم فولاد مبارکه سپاهان
مهدی آقا کاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
رده جوانان:
آرش میرباقری – تیم پتروشیمی تبریز
آرتین صدیقی – تیم پتروشیمی تبریز
مبین مسلم پور – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
پیراهن طلایی:
آرش میرباقری – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
پیراهن کوهستان:
بابک عباسی – تیم دی اف تی مشکین شهر
پیراهن امتیازی:
مهدی آقاکاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
پیراهن سفید (امید):
محمد عدنان شهباز – تیم رعد پدافند هوایی
همچنین در روز نخست نیز مسابقات تایم تریل انفرادی برگزار شد و آرش میرباقری، بهنام آرین و حسین عسگری در رده بزرگسالان؛ میرباقری، امیر علیزاده و مبین مسلمپور در رده جوانان، مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
مرحله دوم رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری ۲۲ مهرماه در جلفا برگزار خواهد شد.
علی یوسفی و گزارشی از این مسابقات: