معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هفته ملی و روز جهانی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه با شعار کودکان، حال خوش زندگی در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی بیان کرد: نظر به اهمیت توجه به کودکان به عنوان سرمایههای ملی و آینده سازان ایران اسلامی، هفته ملی کودک، فرصتی ارزشمند است برای یادآوری جایگاه والای کودکی و توجه به نیازها، حقوق و استعدادهای کودکان است.
وی با بیان اینکه هفته ملی و روز جهانی کودک هرسال ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه برگزار میشود و امسال شعار این هفته " کودکان، حال خوش زندگی" تعیین شده است، افزود: دوران کودکی خصوصاً سالهای اولیه زندگی، حیاتیترین مرحله تکامل شخصیت و پرورش تواناییها و استعدادهای انسان بوده و نیازمند برنامه ریزی با رویکردی جامع است.
دکتر شریفی ادامه داد: در رویکرد جامع مورد نظر خانواده اولین و اصلیترین مسئول وضعیت زندگی کودک است، اما از آنجا که خانواده به تنهایی تواناییهای لازم برای پشتیبانی از کودک و تامین کلیه نیازهای رشد و تکامل کودک را ندارد و نخواهد داشت، دولتها موظفند نسبت به تدوین سیاستها و اجرای برنامههای لازم برای پشتیبانی و کمک به خانوادهها و مراقبان کودکان اقدامات ضروری را به عمل آورند تا با افزایش آگاهی و مهارت آنان و تامین منابع لازم، شرایط بهینه زندگی برای کودکان فراهم شود.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان میگوید: در واقع این امر باید به گونهای باشد که اطمینان از دسترسی خانوادهها و مراقبان کودکان خردسال به خدمات و تجهیزات مورد نیاز از اولویت برنامه ریزی دولتها باشد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: در برنامهها و سیاستهای مرتبط با تکامل اوان کودکی باید به تعریف اوان کودکی توجه ویژه کرد، زیرا اوان کودکی شامل مرحله پیش از تولد تا سن ۸ سالگی است؛ و رشد و پرورش کودک در این دوره، شالودة رشد او در آینده را پی ریزی میکند. در سه سال اول زندگی، رشد انسان بسیار سریع است. در این دوره، حساسیت نسبت به تأثیرات محیطی نیز از همة دورههای دیگر بیشتر است.
وی تصریح کرد: در سالهای اول، رشد مغز در بحرانیترین وضعیت بوده و نسبت به تأثیرات خارجی) چه مثبت و چه منفی بیشترین حساسیت را دارد. مغز در این زمان توانمندی بالفعل کم و بالقوه بسیار بالایی دارد. مراقبت محبت آمیز و آموزشهایی که کودک در سالهای اول دریافت میکند یا فقدان این تجربیات اساسی تأثیرات بلند مدتی بر ذهن کودک باقی میگذارد.
دکتر مهرداد شریفی بیان داشت: هرچند که یادگیری در تمام طول زندگی ادامه مییابد، اما در سالهای نخستین، مغز انسان با سرعتی که هرگز تکرار نخواهد شد، در حال شکل گیری است.
وی با اشاره به اینکه پیش از تولد، سلولهای مغزی با سرعتی شگفت آور تکثیر میشوند. در زمان تولد، نوزاد حدود ۱۰۰ میلیارد سلول مغزی دارد که اغلب آنها به هم متصل نیستند، این سلولها نمیتوانند به تنهایی کار کنند بلکه باید در شبکه هائی سازماندهی شوند که لازم است بین آنها تریلیونها رابط یا سیناپس وجود داشته باشد.
به گفته شریفی؛ هر سلول عصبی به طور بالقوه میتواند با ۱۵ هزار سلول دیگر ارتباط برقرار کند، این رابطها، آنچه را ما میتوانیم انجام دهیم، آنچه مایلیم انجام دهیم، نحوة تفکر ما و در واقع آنچه را که هستیم تعیین میکنند. هرچه تعداد این ارتباطها بیشتر باشد، مغز توانمندتر و کودک از آینده و عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود.