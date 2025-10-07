مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبی از بهره مندی ۴۹ درصدی واجدان شرایط از صندوق بیمه اجتماعی کشاروزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسدی به مناسبت ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر در نشست خبری با اشاره به اینکه از ۱۵۵ هزار و ۵۸۷ نفر جمعیت مشمول در استان در سنین ۱۸ تا ۵۰ سال، ۷۴ هزار زیرپوشش این صندوق قرار گرفتند، گفت: از این مقدار هزار و ۳۰۰ خانوار با توجه به سطح در آمدی بین دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون تومان مستمری بگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه برای بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبی ۷۰ درصد بیمه به صورت دولتی و ۳۰ درصد از سوی بیمه شده پرداخت می‌شود افزود: افرادی که زیرپوشش صندوق بیمه بازنشستگی، تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح باشند، مشمول بیمه صندوق اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر نمی‌شوند.

اسدی افزود: امیدواریم مابقی افراد معادل ۵۱درصد جمعیت مشمول، زیرپوشش بیمه قرار گیرند.

به گفته وی افراد می‌توانند برای بهره مندی این بیمه به ۳۴ کارگزاری در سطح استان یا به سایت صندوق بیمه مراجعه کنند.