همزمان با هفته دامپزشکی جشن پنجاهسالگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه با شعار «نیم قرن آموزش و پژوهش» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم گرامیداشت پنجاهسالگی تأسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، صبح امروز با حضور رئیس دانشگاه ارومیه، معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، اساتید پیشکسوت و جمعی از دانشجویان و فارغالتحصیلان این دانشکده برگزار شد.
در این مراسم، محمود رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه با تبریک هفته دامپزشکی اظهار کرد: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه از نخستین مراکز علمی این حوزه در شمالغرب کشور است و طی نیم قرن گذشته نقش تعیینکنندهای در تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه پژوهشهای دامپزشکی و ارتقای سلامت جامعه ایفا کرده است. امروز افتخار داریم که بسیاری از فارغالتحصیلان این دانشکده در جایگاههای علمی، تحقیقاتی و مدیریتی کشور ایفای نقش میکنند.
وی افزود:دانشگاه ارومیه در تلاش است با گسترش همکاریهای علمی بینالمللی، ایجاد مراکز تحقیقاتی نوین در حوزه بهداشت و بیماریهای دامی، و توسعه زیرساختهای آموزشی، نقش خود را در تحقق امنیت غذایی پایدار و ارتقای سلامت جامعه بیش از پیش پررنگ کند.
در ادامه مراسم، دکتر سعید حسینی معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور گفت: امنیت غذایی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است و سلامت جامعه بدون سلامت دام تحقق نمییابد. امروز سالانه بیش از ۱۱ میلیارد قطعه جوجه در کشور واکسینه میشود و اجرای مقررات بهداشتی و قرنطینه در دستور کار ما قرار دارد. جلوگیری از قاچاق دام، نظارت مستمر بر تولید، حمل و نقل و توزیع فرآوردههای دامی از اولویتهای اصلی سازمان دامپزشکی کشور است.
وی افزود: در سال بیش از ده میلیون رأس دام در کشور کشتار میشود و به خودکفایی کامل رسیدهایم؛ بهگونهای که اکنون بخشی از تولیدات دامی کشور به خارج از مرزها صادر میشود و نیاز داخلی نیز بهصورت کامل تأمین شده است.
همچنین محمدرضا اصغری مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در سخنان خود گفت: علیرغم وجود ظرفیتهای قابل توجه در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی، همچنان شاهد واردات گوشت به میزان حدود ۲۵۰ تن در سال هستیم که باید این چرخه را معکوس کرده و به سمت افزایش صادرات حرکت کنیم. صنعتیسازی دامپروری، حمایت از عشایر و تسهیل صدور مجوزهای دامداری از برنامههای اصلی ما در استان است. حضور فعال دامپزشکان میتواند نقش مهمی در ارتقای سلامت دام، بهبود بهرهوری و تحقق امنیت غذایی ایفا کند.
در پایان این مراسم، از اساتید برجسته، پیشکسوتان و کارمندان باسابقه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تجلیل بهعمل آمد.