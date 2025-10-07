افزایش دو برابری صادرات جوجه یک روزه از دوغارون تایباد به افغانستان
میزان صادرات جوجه یک روزه از دوغارون تایباد به افغانستان، امسال دو برابر افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: در نیمه نخست امسال، ۷۰۰ هزار و ۷۶ هزار قطعه جوجه یک روزه بومی گوشتی از طریق گذرگاه رسمی دوغارون این شهرستان به افغانستان صادر شد که این رقم نسبت به پارسال افزایش ۱۰۰ درصدی دارد.
حسین جمشیدی افزود: صادرات این محموله در قالب ۳۳ کامیون بوده که ارزش آن افزون بر ۲۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی اظهار کرد: محمولههای صادر شده از مبدا استانهای مازندران، گلستان و خراسان رضوی بارگیری شده است که ۷۰ درصد از طریق معبر دوغارون به سمت هرات افغانستان و بازارهای هدف آن صادر میشود.
فرماندار تایباد اضافه کرد: ۴۵۷ هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ تخم گذار در شش ماهه نخست امسال از سمت مرز دوغارون به افغانستان صادر شد که نسبت به پارسال ۱۲ درصد افزایش داشته و ارزش آن افزون بر ۹۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
جمشیدی ادامه داد: هم اکنون طیور از طریق دو کشور ایران و پاکستان وارد افغانستان میشود و دوغارون نخستین دروازه ورود انواع دام و فرآوردههای دامی به کشور همسایه، افغانستان محسوب میشود که محمولههای صادر شده مورد استقبال فعالان صنعت پرورش دام، طیور و مصرفکنندگان این کشور قرار گرفته است.
وی گفت: برای همه محصولات صادراتی و ترانزیتی حوزه دام و فرآوردههای آن گواهی بهداشتی صادر شده است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مجوزی برای ورود و خروج محموله داده نمیشود.
مرز دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد. شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.