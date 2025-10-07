پخش زنده
برنامه استاندارِ شبکه بین المللیِ خبر، میزبانِ استاندار اردبیل بود.امامیِ یگانه در این برنامه، از مراحلِ تحققِ سند توسعه استان، تا اشتغال، سلامت و مسائلِ فرهنگیِ استان صحبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در برنامه زنده تلویزیونی «استاندار» شبکه خبر گفت: کشاورزی بهدلیل تنوع اقلیمی و ظرفیت بالا در زراعت، باغبانی، دامپروری و آبزیپروری، محور توسعه استان است و برنامههای اجرایی دولت در راستای ارتقای بهرهوری، افزایش ارزش افزوده و گسترش صنایع تبدیلی دنبال میشود.
مسعود امامییگانه با اشاره به رویکرد دولت در توسعه متوازن استان اردبیل اظهار کرد: سند اصلاح الگوی کشت، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ارتقای راندمان مصرف آب، توسعه آبیاری مدرن و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله برنامههای محوری دولت در بخش کشاورزی است.
وی از اجرای پروژه ایجاد ۳۵ هزار تن ظرفیت جدید سردخانه در استان خبر داد و افزود: مجوز احداث شهرک تخصصی صنایع تبدیلی نیز صادر شده و با اجرای این طرحها، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی که هماکنون حدود ۱۸ درصد است، افزایش چشمگیری خواهد یافت.
استاندار اردبیل در بخش صنعت و معدن نیز گفت: افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال و تکمیل طرحهای نیمهتمام اقتصادی با جدیت پیگیری میشود. به گفته وی، در حال حاضر حدود ۳۵ درصد لاستیک کشور، ۴۰ درصد اسباببازی ساخت داخل، ۹۰ درصد توپهای ورزشی و بیش از ۲۰ درصد آب معدنی کشور در استان اردبیل تولید میشود.
امامییگانه از برنامهریزی برای همکاری با شرکتهای بزرگ صنعتی از جمله پارسخودرو خبر داد و افزود: در جریان سفر رئیسجمهور به استان، ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل واحدهای تولیدی دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی مصوب شد که با اجرای آن، زمینه ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان فراهم میشود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای معادن استان گفت: از ۲۰ پهنه معدنی کشور، ۳ پهنه بزرگ قزلاوزن، باغرو و قرهسو در اردبیل واقع شده است. نخستین کارخانه تولید کنسانتره مس استان با ظرفیت یکمیلیون تن و سرمایهگذاری ۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان مشکینشهر احداث شده و قابلیت افزایش ظرفیت تا ۷ میلیون تن را دارد. همچنین کانیهای مولیبدن و طلا در این پهنهها شناسایی شده است.
استاندار اردبیل در ادامه به موضوع دیپلماسی اقتصادی و ظرفیتهای مرزی اشاره کرد و گفت: راهاندازی بارانداز ریلی پارسآباد، فعالسازی بازارچههای مرزی آزادلو، گرمی و بیلهسوار و پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار دارد. وی افزود: مذاکراتی نیز با سفیران دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی مرزی انجام شده و ادامه خواهد داشت.
امامییگانه اجرای برش استانی برنامه هفتم توسعه را از دیگر برنامههای مهم دولت عنوان کرد و گفت: حذف بروکراسیهای زائد و تسریع در صدور مجوزهای کسبوکار باعث ارتقای جایگاه استان در ارزیابیهای وزارت کشور شده است. به گفته وی، تاکنون ۲۰۸ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی و تدوین شده که در همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل در آذرماه سال جاری ارائه خواهد شد.
وی از بهرهبرداری ۱۷ کیلومتر بزرگراه در شمال استان طی هفته دولت خبر داد و گفت: تا پایان سال، مجموع بزرگراههای قابل بهرهبرداری در محورهای شمال و جنوب استان به ۸۰ کیلومتر خواهد رسید. همچنین پروژه راهآهن اردبیل با تخصیص بیش از ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار در مسیر تکمیل نهایی قرار دارد.
استاندار اردبیل با اشاره به صدور مجوز شهرک گردشگری سلامت گفت: توسعه گردشگری و صنایعدستی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در استان است و تلاش میشود با جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده از فناوریهای دانشبنیان، سرانه درآمد مردم استان افزایش یابد.
وی درباره وضعیت انرژی در استان نیز اظهار کرد: ناترازی برق در اردبیل بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ مگاوات است و در این راستا احداث ۳۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی برنامهریزی شده که تاکنون عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات آن آغاز شده یا در آستانه شروع است. به گفته امامییگانه، واحدهای صنعتی که بتوانند حداقل ۳۵ درصد انرژی برق مورد نیاز خود را تأمین کنند، از مشوقهایی مانند کاهش تعرفه و تضمین تأمین برق برخوردار خواهند شد