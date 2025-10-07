به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مسعود قلعه سفیدی افزود: این حادثه‌ی رانندگی صبح امروز در اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو و پراید در محدوده روستای کانی شریف رخ داد .

به گفته‌ی قلعه سفیدی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان : ۴ تن از سرنشینان این دو خودرو در دم جان باختند و یک تن هم به شدت مجروح و به مراکز درمانی استان منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان علت این سانحه را تجاوز به چپ خودروی سواری پژو ۴۰۵ عنوان کرد.

سرهنگ جعفری با اشاره به بروز حوادث رانندگی در محور‌های استان بویژه در محور کرمانشاه اورامانات، نصب جداکننده در جاده‌ها با استفاده از نیوجرسی و افزایش تعداد دوربین‌های ثبت و پایش تخلفات رانندگی را از جمله راهکار‌های موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای دانست و خواستار توجه جدی‌تر مسئولان به این موضوع شد.