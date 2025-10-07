پخش زنده
دانیال ایری گفت: تیم ایران وارد هر مسابقهای شود، هدفش قهرمانی است، این گروه برای ایران گروه مرگ نیست بلکه برای سایر تیمها گروه مرگ است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دانیال ایری درباره برگزاری اردوی جدید تیم فوتبال امید در اصفهان، اظهار داشت: خدا را شکر اردوی خوبی در اصفهان برگزار کردیم. با توجه به اینکه زمان کمی تا شروع جام ملتهای آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال باقی مانده، بچهها از تیمهای مختلف در این اردو دور هم جمع شدهاند. کادرفنی هم برنامهها را به ما گفته و تلاش میکنیم برنامههای مدنظر مربیان تیم عملی شود.
وی افزود: تیم خوب و یکدلی داریم و ارتباط بچهها با هم خوب است. وفاق خوبی بین تمام نفرات و اعضای کادرفنی میبینیم و همین موضوع، ما را به آینده امیدوار میکند.
مدافع تیم امید درباره همگروه شدن ایران با ازبکستان، کره جنوبی و لبنان در جام ملتهای زیر ۲۳ سال که بسیاری معتقدند گروه مرگ این مسابقات است، گفت: تیم ایران وارد هر مسابقه ای شود، هدفش قهرمانی است و به همین خاطر باید تمام تیمهای شرکتکننده در جام ملتها را ببریم. این گروه برای ایران گروه مرگ نیست بلکه برای سایر تیمها گروه مرگ است.
ایری افزود: ازبکستان، کره جنوبی و حتی لبنان تیمهای مقتدر و قویای هستند، اما ما هم ایران هستیم. باید کل تیمها را ببریم و قهرمان شویم. قهرمانی هدف بزرگ ماست و با همین هدف به جام ملتها میرویم.
وی درباره حضور برخی بازیکنان تیم امید در اردوی تیم ملی و غیبت برخی نفرات به دلیل مصدومیت در اردوی اصفهان و همچنین بازیکنانی که نخستین بار به اردوی امیدها دعوت شدهاند، گفت: برای نفرات مصدوم آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم هرچه سریعتر با کسب سلامتی، به جمع ما بازگردند، زیرا به آنها نیاز داریم. امیدوارم نفراتی که اولین بار دعوت شدهاند نیز خودشان را به خوبی نشان داده و بتوانند در اردوهای بعدی هم با ما باشند. البته ما هم باید خود را نشان بدهیم، زیرا جای هیچکس در تیم ملی تضمین نیست. برای بازیکنانی هم که به تیم بزرگسالان دعوت شدهاند خیلی خوشحالم و امیدوارم همیشه موفق باشند.
مدافع تیم امید افزود: خوشبختانه آقای امید روانخواه هم دیدگاه خیلی خوب و خاصی نسبت به لیگ دارد و هر هفته مسابقات را رصد میکند. از دل لیگ هم بازیکنان شایسته را دعوت کرده و نفراتی که اکنون در اردو حضور دارند، در ۶ هفتهای که از لیگ برتر و همچنین مسابقات دسته اول، گذشته خیلی خوب خود را نشان داده، توانستهاند نظر سرمربی تیم را جلب کنند.
ایری درباره اینکه آیا به دعوت مجدد به تیم ملی هم فکر میکند، گفت: تمام تلاش خود را به کار میگیرم تا بار دیگر به تیم ملی بزرگسالان دعوت شوم. نظر کادرفنی تیم ملی هم مهم است و قطعا آنها بهترین تصمیم را خواهند گرفت.