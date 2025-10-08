در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدن کاران نمونه استان سمنان، بر ضرورت افزایش توانمندی‌های اقتصادی ، حمایت همه‌جانبه از تولید، تأمین انرژی پایدار صنایع و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در خصوص نحوه انتخاب واحد‌های نمونه گفت: این انتخاب‌ها بر اساس خود اظهاری واحد‌های صنعتی و تولیدی در شاخص‌های عملکردی، صادرات، بهره‌وری، نوآوری و رعایت الزامات تولید انجام شده تا الگو‌های موفق صنعتی و معدنی معرفی شوند و هدف از این تجلیل، قدردانی از تلاش فعالان عرصه تولید و ایجاد انگیزه در میان صنعتگران و معدنکاران برای ادامه مسیر رشد و توسعه است.

سید علی لطفی‌زاده مشاور عالی وزیر و دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم گفت: برای برون‌رفت از فشار تحریم‌ها، راهی جز قدرتمند شدن در عرصه‌های نظامی و اقتصادی وجود ندارد.

وی افزود: تمسک به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب لازمه قوی شدن کشور است و هر اقدامی که موجب اخلال در روند تولید شود، بی‌تردید خیانت به نظام و کشور است.

لطفی‌زاده با اشاره به ضرورت تولید محصولات رقابت‌پذیر و صادرات‌محور، گفت: باید به شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت داده شود و برای معیشت کارکنان توجه ویژه‌ای صورت گیرد، چراکه دشمن به‌دنبال ایجاد نارضایتی و فشار بر تولیدکنندگان است.

وی تأکید کرد: تأمین انرژی پایدار صنایع تا پایان امسال در استان سمنان قابل انجام است و وزارت صمت در این زمینه حمایت کامل خواهد داشت تا سال آینده مشکلی در تأمین انرژی وجود نداشته باشد.

مشاور عالی وزیر صمت با اشاره به ضرورت تنظیم‌گری دولت در بخش ارزی صادرات و واردات گفت: رشد سالانه ۸ درصد در بخش صنعت و ۱۳ درصد در بخش معدن را مهم‌ترین راه به زانو درآوردن دشمن است.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان هم در این مراسم گفت: در استان هر آنچه در توان داریم برای گره‌گشایی از مسیر تولید به‌کار می‌گیریم و معتقدیم مدیریت عقلانی راهکار موفقیت است؛ چراکه مدیریت احساسی و هیجانی پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

وی افزود: در حوزه انرژی نیز قول گرفته‌ایم که با تأمین ۱۳۰ مگاوات برق دیگر، واحد‌های صنعتی استان از فهرست قطعی‌ها خارج شوند تا سال آینده مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.