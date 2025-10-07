به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر هادی حق شناس در گفتگوی اختصاصی با تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای گیلان با اشاره به اینکه سی و دومین اجلاس سراسری نماز پنجشنبه ۱۷ مهر به میزبانی شهر رشت برگزار می‌شود گفت: ۷۰۰ مهمان از سراسر کشور به اجلاس سراسری نماز دعوت شده‌اند که حدود ۷۰ درصد از مهمانان از داخل استان و بقیه مهمانان از سایر استان‌ها هستند.

وی با بیان اینکه از هزار و ۴۰۰ مقاله ارسال شده به دبیرخانه این اجلاس ۱۴۹ مقاله از گیلان بوده است گفت: ۲۷ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شده‌اند که ۸ مقاله از گیلان است.

دبیر سی و دومین اجلاس سراسری نماز گفت: ۶ کمیته نحوه اجرای برنامه‌های این اجلاس را پیگیری می‌کنند که از این تعداد ۲ کمیته از دانشگاه‌گیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان و چهار کمیته از استانداری گیلان هستند.