استاندار گیلان گفت: ۷۰۰ مهمان از سراسر کشور به اجلاس سراسری نماز که ۱۷ مهر در رشت برگزار میشود دعوت شدهاند که حدود ۷۰ درصد از مهمانان از داخل استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر هادی حق شناس در گفتگوی اختصاصی با تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای گیلان با اشاره به اینکه سی و دومین اجلاس سراسری نماز پنجشنبه ۱۷ مهر به میزبانی شهر رشت برگزار میشود گفت: ۷۰۰ مهمان از سراسر کشور به اجلاس سراسری نماز دعوت شدهاند که حدود ۷۰ درصد از مهمانان از داخل استان و بقیه مهمانان از سایر استانها هستند.
وی با بیان اینکه از هزار و ۴۰۰ مقاله ارسال شده به دبیرخانه این اجلاس ۱۴۹ مقاله از گیلان بوده است گفت: ۲۷ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدهاند که ۸ مقاله از گیلان است.
دبیر سی و دومین اجلاس سراسری نماز گفت: ۶ کمیته نحوه اجرای برنامههای این اجلاس را پیگیری میکنند که از این تعداد ۲ کمیته از دانشگاهگیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان و چهار کمیته از استانداری گیلان هستند.