دادستان عمومی و انقلاب هندیجان در بازدید از اسکله بحرکان، ضمن بررسی روند ایمنسازی آن، دستور داد موارد و نواقص موجود هرچه سریعتر مرتفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب هندیجان در بازدید از اسکله بحرکان که در راستای تکالیف دادسرا در نظارت بر حقوق عامه و شهروندی انجام شد، ضمن بررسی روند ایمنسازی آن، گفت: رئیس شیلات شهرستان و پیمانکار مستقر در اسکله در خصوص روند کار ایمن سازی اسکله بحرکان اعلام کردهاند که در همه اسکله لولههای محافظ و پلههایی جهت استفاده صیادان نصب شده است.
وی افزود: پیمانکار متعهد شد که ظرف مهلت ۱۰ روز آینده نسبت به رفع نواقص موجود و ظرف یک ماه آینده نسبت به روشنایی اسکله نیز اقدام کند.
احمدی ادامه داد: رئیس اداره شیلات مکلف شد نتیجه اقدامات در رفع نواقص و مشکلات روند ایمن سازی اسکله را ظرف ۱۰ روز به صورت مکتوب به دادستانی هندیجان اعلام کند.
دادستان عمومی و انقلاب هندیجان با اشاره به گفتوگو با تعدادی از صیادان و بررسی مشکلات آنها، اظهار داشت: مقرر شد که رئیس اداره شیلات شهرستان ظرف یک هفته نسبت به رفع بعضی از مشکلات مطرح شده اقدام کند و نتیجه به دفتر دادستانی ارسال شود.