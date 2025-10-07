حج و زیارت خراسان جنوبی کاروان‌های مرحله دوم عمره مفرده مربوط به آبان و آذر ماه سال جاری خراسان جنوبی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج وزیارت استان، پیرو ثبت نام و تکمیل ظرفیت کاروان‌های عمره مفرده مهر سال جاری استان، با توجه به تخصیص کاروان‌های مرحله دوم عمره مفرده مربوط به آبان و آذر، لذا ثبت نام در این کاروان‌ها از ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه سال جاری آغاز شد.

دستگردی افزود: متقاضیانی که اسناد عمره اولویت‌های ۱ تا ۶۰۰ هستند به سامانه my.haj.ir و یا به دفاتر و شرکت‌های زیارتی استان مراجعه کنند.

به گفته وی از ابتدای مهر هر ۱۰ روز یک پرواز در قالب ۳ کاروان با ظرفیت ۲۵۵ نفر از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند عازم سرزمین وحی می‌شوند.