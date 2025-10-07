پخش زنده
مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان خفر، از ثبت رسمی گواهینامه رویداد مراسم دیگ جوشان روستای فشان در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاصغر طاهری باب اناری، با اشاره به شرایط جغرافیایی و آبوهوای چهارفصل شهرستان خفر گفت: این منطقه به دلیل تنوع محصولات کشاورزی و مناظر طبیعی زیبا، همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. در کنار این ظرفیتها، رویدادهای فرهنگی و مذهبی مانند مراسم دیگ جوشان نقش بسیار مهمی در جذب گردشگر ایفا میکنند.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر افزود: مراسم دیگ جوشان که قدمتی دیرینه دارد، هر ساله در آخرین جمعه سال و همزمان با آغاز بهار، در جوار امامزاده روستای فشان برگزار میشود. در این رویداد مردم محلی و گردشگران گرد هم میآیند تا با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و هنری، علاوه بر گرامیداشت سنتهای دیرینه، محصولات کشاورزی و صنایعدستی منطقه را نیز عرضه کنند.
طاهری باب اناری ثبت این مراسم در تقویم رویدادهای گردشگری کشور را گامی مهم در معرفی ظرفیتهای شهرستان خواند و تصریح کرد: ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان به شماره ۱۰۴۱۶۱۱۴۲ در تاریخ ۱۴ مهر فرصتی بینظیر برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی خفر فراهم میکند و زمینهای مناسب برای جذب گردشگران بیشتر و رونق صنایعدستی محلی است.
اودر پایان تأکید کرد: اداره میراث فرهنگی شهرستان خفر در راستای حفظ و معرفی این رویداد تاریخی، همکاری نزدیکی با مردم و دستگاههای مختلف دارد وامیدوار است با ثبت این مراسم در تقویم ملی، شاهد توسعه روزافزون گردشگری و رونق اقتصادی منطقه باشیم.