مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان از تکمیل ۲۲ طرح در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی در استان با ۲۶۷ میلیارد تومان هزینه به کمک خیران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی دقیق گفت: در راستای تحقق اهداف طرح تحولی دولت چهاردهم، ۵۲ طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی در گیلان، با مشارکت خیران پیش بینی شده است که از این تعداد، ۲۲ پروژه با مجموع ۱۱۱ کلاس درس و ۱۳ هزار و ۴۸۲ مترمربع، به تدریج در سال تحصیلی کنونی به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه برای اجرا و بهره برداری این طرحها ۲۶۷ میلیارد تومان به کمک خیران و دولت هزینه میشود، افزود: ۳۰ طرح باقیمانده هم با مشارکت خیران در دست اجراست که مهر سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان گفت: تلاش بر این است طرح ابلاغی رئیس جمهور با بالاترین کیفیت فنی و در سریعترین زمان ممکن در استان، به بهره برداری برسد.