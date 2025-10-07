مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از ارتقای رتبه کشوری استان در کاهش تلفات جاده‌ای خبر داد و گفت: با اصلاح و شانه سازی مسیر به طول ۸۰ کیلومتر میزان تلفات محور حادثه خیز ماهدشت - اشتهارد ۶۰ درصد کاهش یافته است.



وی گفت: هدف کنونی کاهش ۳۰ درصدی تلفات نسبت به سال گذشته است و در زمینه ایمنی تردد موفقیت ۵۰ تا ۶۰ درصدی کسب شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، علی زندی فر روز سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه گفت: با اصلاحات ساختاری و ایمن‌سازی محور‌ها در ۶ ماهه اخیر، البرز جزو استان‌های برتر کشور در کاهش تلفات جاده‌ای بوده است،تعداد فوتی‌های سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۶ نفر بود که تلاش‌ها منجر به جلوگیری از وقوع حدود ۱۰۰ مورد فوت شده است.وی گفت: هدف کنونی کاهش ۳۰ درصدی تلفات نسبت به سال گذشته است و در زمینه ایمنی تردد موفقیت ۵۰ تا ۶۰ درصدی کسب شده است.

زندی‌فر گفت: در محور اشتهارد پس از ۹ ماه کار و اصلاح ۸۰ کیلومتر از مسیر، آمار ۲۳ فوتی به صفر رسیده است؛ همچنین در محور کرج - کندوان، سقوط خودرو‌ها از پرتگاه کاهش یافته و ۱۴ نقطه حادثه‌خیز ایمن سازی شده است.

وی تأکید کرد که تمام آزادراه‌های استان ایمن‌سازی شده و تجهیزاتی نظیر آشکارسازها، چراغ‌های پلیسی، رامبل‌ها و چراغ‌های چشمک‌زن نصب شده‌اند.

مدیرکل راهداری البرز از افزایش ضریب نظارت الکترونیکی خبر داد و گفت: تعداد دوربین‌های ثبت تخلف از ۲۸ دستگاه به ۴۵ دستگاه و دوربین‌های نظارتی از ۳۸ به ۵۱ دستگاه افزایش یافته و دوربین‌های قدیمی به‌روزرسانی شده‌اند.

زندی فر گفت: اکنون با استقرار شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در فرودگاه پیام در آمد ترانزیتی استان البرز از ۱۰ میلیارد ریال با رشد چشمگیری به بیش از ۶۴۰ میلیارد ریال رسید که با وجود حجم تولید کمتر نسبت به هرمزگان و آذربایجان شرقی، البرز جزو پنج استان برتر در واریز درآمد به خزانه محسوب می‌شود.

زندی‌فر برنامه‌ریزی برای احداث هر ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر یک مجتمع خدمات رفاهی درجه یک در محور‌های اصلی استان پس از سه یا چهار سال را اعلام کرد و گفت: در زمان حاضر از ۱۲ طرح پیش بینی شده و چهار طرح در دست ساخت است.